الأقل منذ 2012.. رحلة هبوط التضخم من 34% لـ7.8% خلال 24 شهرًا

تراجعات متتالية يسجلها معدل التضخم السنوي من شهر لآخر، إيذانًا بتلاشي التداعيات السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت قبل عامين ونصف العام، على أسعار مختلف السلع والخدمات، بعد أن سجل المعدل السنوي تراجعًا جديدًا إلى 7.8% خلال يوليو 2019 مقارنة بالشهر المناظر من 2018 والذي سجل فيه 13%، وهو أقل معدل له منذ عام 2012.



تتسم الأسعار في مصر بحالة من عدم الاستقرار، تتأرجح بين الصعود والهبوط من شهر لآخر حسب حجم الإنتاج من السلع، لاسيما الزراعية منها، والتقلبات المناخية، وأيضًا حجم الطلب على تلك السلع والذي يتباين تبعًا للمواسم المختلفة، إلا أن المعدل لم يكسر حاجر الـ 15% بشكل عام طوال تلك الفترة السابقة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه.



ومع قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، وما تبعه من قرارات بتحريك أسعار المحروقات والكهرباء تزامنًا مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي حينها، أحدثت تلك الإجراءات صدمة شديدة للأسواق ارتفعت على إثرها أسعار مختلف السلع والخدمات بشكل كبير، ليصل معدل التضخم السنوي في تلك الأثناء إلى مستوى قياسي غير مسبوق، بلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلًا 34.2%، ثم بلغ في أغسطس من نفس العام 33.2%، وسبتمبر 32.9%.



بالتوازي مع الارتفاعات المطردة في معدل التضخم، فرضت الأجهزة الحكومية إجراءات صارمة للرقابة علي الأسواق وفتح منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة، ما أسهم في خفض الأسعار إلى 26.7% بداية من شهر نوفمبر 2017 ثم لـ 22.3% في نوفمبر 2017، و17% مع بداية عام 2018، لتسجل 11.2% في مارس 2018.



بينما عاودت المعدلات ارتفاعها من جديد في سبتمبر الماضي إلى 15.4% تأثرًا بتحريك أسعار بعض السلع، لكنه سرعان ما هبط معدل التضخم مجددًا إلي حدود 11.1% بنهاية عام 2018، ليواصل تراجعه خلال 2019 مسجلًا 8.9% في يونيو الماضي وصولًا لـ7.8% خلال يوليو 2019.