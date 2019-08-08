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تقارير ومتابعات

"محمد" يرمم الصور القديمة بالمجان: نفسي أجبر بخواطر الناس كلها

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:45 م
جريدة الدستور
فاطمة مرزوق
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يرحل الأشخاص وتبقى صورهم الذكرى الخالدة لنا، هناك من فقد والديه، لكنه لا يمتلك لهما سوى صورة واحدة تلفت بمرور الزمن، وهناك من أراد أن يبعث الروح في صورة التقطها برفقة شخص مقرب منه، لذا قرر "محمد سليمان" أن يتعلم ترميم الصور القديمة، ويقدمها إلى أصحابها دون مقابل مادي، ليرسم الابتسامة على وجوههم طامحًا في أن يظفر بدعوة من القلب.

في البداية تعلم بغرض التسلية ولم يكن متقنًا العمل، يقول: "عملت صورة لواحد ودعالي دعوة حلوة فمن هنا جت الفكرة إني اشتغل وأساعد الناس عشان بس يدعولى دعوة من قلبهم، تابعت ناس على اليوتيوب وبدأت أتعلم والحمد لله مستوايا كل يوم بيتطور لأني يوميًا بشتغل في الترميم".

يبلغ محمد من العمر 18 عاما، تخرج في مدرسة تمريض ويقطن في محافظة الوادي الجديد.

ويؤكد مرمم الصور أن الأشخاص يرسلون إليه الصور ثم يُدخلها في مراحل ويجعل جودتها عالية: "ببدأ أظبط الإضاءة وبعدين أشوف الصورة مطالبها إيه وهل تحتاج للألوان، وكل صورة بتاخد وقت حسب حالتها، بس أكتر وقت 4 ساعات"، بدأ "محمد" الفكرة منذ أسبوع وقام بترميم صور عديدة لأشخاص داخل مصر وخارجها: "مبنهيش كلامي مع حد إلا لما أتأكد إنه مرضي بالشغل اللي في الصورة وفي صور أفضل أعدل فيها كذا مرة ودايمًا بيدعولي".

مشيرًا إلى أنه رمم صورا كثيرة لأشخاص رحلوا وأشخاص مازالوا على قيد الحياة، لكن هناك صورة بقيت تفاصيلها عالقة في ذهنه، لطفل صغير برفقة والدته الراحلة، وكانت تعبر تفاصيلها عن احتواء كبير: "اللي بيشتغلوا في المجال ده بيطلبوا أسعار عالية جدًا، بس أنا شغال فيه لوجه الله ونفسي أجبر بخاطر كل الناس خاصة إن في كتير بيبعتولى ويقولوا دي الصورة الوحيدة اللي لقيناها للمرحوم".

يتواصل الكثيرون معه كل يوم وحينما ينتهي من ترميم الصور يتجه إلى الجروبات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض المساعدة على الأعضاء، ويضيف: "أقل وقت خدته في صورة كان 5 دقايق وفي صورة خدت يوم على أوقات منفصلة، وفي صور بيبقى صعب أرممها بسبب الجودة مش بيبقى باين أي ملامح، وبطلب منهم يرفعوها بجودة أعلى ولو منفعش بعتذرلهم وأنا زعلان".

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