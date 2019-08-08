قارب يحمل 121 مهاجرًا يطلب المساعدة من 3 دول أوروبية.. دون جدوى

ذكرت منظمة "أوبن آرمز" أن قارب إنقاذ يحمل نحو 121 مهاجرًا منذ أسبوع وسط البحر الأبيض المتوسط - بحثًا عن ملاذ آمن- طلب المساعدة من إسبانيا وفرنسا وألمانيا.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، عن المنظمة أنها أرسلت خطابات لحكومات الدول الثلاث طالبة منها الاستجابة للمفوضية الأوروبية لإيجاد حل لتلك المشكلة.



ويقبع القارب بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، ورفضت كل من إيطاليا ومالطا السماح للقارب بالرسو علي موانئيهما.