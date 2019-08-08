فتح مراكز الشباب للجمهور خلال عيد الأضحى بالمجان

قررت وزارة الشباب والرياضة، فتح جميع مراكز الشباب والساحات الرياضية للجمهور من النشء والشباب والفتيات خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالمجان، مع إتاحة استخدام كل مرافق تلك المراكز والساحات من ملاعب ومتنزهات وحدائق وملاهي الأطفال وصالات الألعاب الرياضية والمناطق الاجتماعية دون أي مقابل مادي.



وكلفت الوزارة، جميع مديرياتها بكل محافظات الجمهورية بتنظيم مسابقات رياضية وفنية وثقافية وترويحية وتوزيع الهدايا على الأطفال خلال العيد في أكثر من 4 آلاف مركز شباب.



وشددت الوزارة على مسئولي مراكز الشباب والساحات الرياضية توفير كل وسائل الراحة لروادها وتذليل أي مشكلات.