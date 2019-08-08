"چان نون" يتولى مهام منصبه سفيرا جديدا لألمانيا في مصر

تسلم السفير حاتم تاج الدين، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد الدكتور سيريل چان نون سفيرًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، بعد أن شغل منصب سفير ألمانيا لدى العراق.



وبمناسبة بدء عمله سفيرًا بالقاهرة قال الدكتور نون: "أنا سعيد جدًا بإتاحة الفرصة لي لتمثيل ألمانيا في مصر، حيث تجمع مصر وألمانيا علاقات صداقة تمتد إلى سنوات طويلة في العديد من المجالات، وهي علاقات مستقرة في أوقات الشدة والرخاء. كما تقف ألمانيا بوصفها شريكًا قويًا يعتمد عليه بجوار مصر ومواطنيها من أجل تحقيق الاصلاح والتنمية. كما يسعدني شخصيًا التعاون مع شركائنا المصريين وكذلك التعرف عن قرب على هذا البلد الرائع وعلى شعبه."



يذكر أن سيريل نون قد التحق بالسلك الدبلوماسي في عام ١٩٨٥، حيث عمل بديوان عام وزارة الخارجية الألمانية وبديوان المستشارية الاتحادية الألمانية، ولدى عدة سفارات ألمانية حلو العالم.

