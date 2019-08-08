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مصر

الحكومة توافق على صرف 100 ألف جنيه لأسر شهداء حادث معهد الأورام

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:32 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، على الإسناد المباشر لشركة المقاولون العرب؛ لتنفيذ أعمال إصلاح التلفيات بالمعهد القومي للأورام، وذلك في ضوء الحاجة الملحة لسرعة الإنجاز، وعودة المبنى إلى حالته الأصلية، واستكمال تقديمه الخدمة الطبية للمواطنين.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات بشأن "حادث المنيل" الذي وقع أمام معهد الأورام، الأحد الماضي، وذلك بما ينص على معاملة الضحايا معاملة الشهداء، وصرف مساعدة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد بناء على تقرير النيابة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 100 ألف لكل مصاب بعجز كلي.

وتضمنت التعويضات صرف مبلغ 50 ألف جنيه، كمساعدة للمصاب الذي قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات، كما يصرف مبلغ 5 آلاف جنيه كمساعدة لكل حالة إصابة استمرت بالمستشفى مدة أقل من 72 ساعة، إلى جانب صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه للمستحقين، وفقًا لإعلام الوراثة بناءً على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته.

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