الحكومة توافق على استيراد 20 ألف طن دواجن مجمدة سنويًا

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة اليوم بمدينة العلمين الجديدة، على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنويًا؛ وذلك وفقًا لمتوسط الاستهلاك الشهري، لسد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وفى بداية اجتماع مجلس الوزراء اليوم، دعا رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذى وقع فى محيط المعهد القومي للأورام، كما هنأ رئيس الوزراء، المتواجدين في الاجتماع وعموم الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



ومن المقرر أن يقوم الوزراء بجولة تفقدية لأعمال إنشاءات مدينة العلمين الجديدة عقب انتهاء اجتماعهم اليوم.

