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مصر

"الوزراء" يوافق على دراسة حلول لتحصيل مديونية لصالح "إيجاس"

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:24 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 703 لسنة 2019 لدراسة أنسب الحلول والمقترحات لتحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة في مجال صناعة السيراميك للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وكلف رئيس الوزراء بدراسة التحديات التي تواجه صناعة السيراميك حاليًا، وعرض مخرجات الدراسة على مجلس الوزراء، في ضوء اهتمام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية.

وفي بداية اجتماع مجلس الوزراء اليوم، دعا رئيس المجلس، أعضاء الحكومة للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي، الذي وقع في محيط المعهد القومي للأورام، كما هنأ رئيس الوزراء المتواجدين في الاجتماع وعموم الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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