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مصر

"الوزراء" يوافق على تخصيص أرض بالعياط لإقامة مجمع للطب الشرعى

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:20 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية جرزا مركز العياط بالجيزة بمساحة 9.05 فدان، تعادل 38043 م2 لصالح وزارة العدل لاستخدامها في إقامة مجمع للطب الشرعي.

كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة رقم 50) المنعقدة بتاريخ 29-7-2019 لـ30 موضوعًا.

وفي بداية الاجتماع، دعا رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط المعهد القومى للأورام، كما هنأ رئيس الوزراء، الموجودين في الاجتماع وعموم الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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