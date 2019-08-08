طارق صبرى يدعو جمهوره للتبرع لمصابى معهد الأورام

دعا الفنان طارق صبري، جمهوره إلى مساعدة مصابي الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام، الذي راح ضحيته 20 شخصًا، قبل يومين.



وكتب "صبري" على حسابه على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "اللي نقدر نقوله في الأيام المفترجة دي حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا يرحم كل شهدائنا ويصبر أهاليهم ويرحمنا برحمته".



وأضاف: "الرسالة الأخيرة اللي نقدر نعملها إن كل واحد يحاول يعمل اللي يقدر عليه اللي يقدر يتبرع بالدم يعمل كدة واللي يقدر بفلوس ياريت ولو في حد في مكان يقدر يسهل علي الناس المصابين وأهاليهم أي إجراءات أو يقدملهم أي حاجة يعمل كده ولو في حد في مستشفى ويقدر يساعد في التخفيف عن الحالات يقوم بده".



واختتم: "أي دور نقدر نقوم بيه ولو قليل أكيد هيفرق كتير".