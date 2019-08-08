الرئاسة تحذر من صفحات "مزيفة" تنتحل صفة المتحدث باسمها

حذرت رئاسة الجمهورية، من صفحات "مزيفة" وغير رسمية تنتحل صفة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية.



وطالبت الرئاسة بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة عند متابعة الصفحة الخاصة بالمتحدث الرسمي.



وأكدت أن الصفحة الرسمية فقط هي مصدر الثقة، ويستطيع من خلالها المواطن الحصول على المعلومات الصحيحة.



وتسعى مصر لمواجهة عدد كبير من الشائعات والأخبار المزيفة، حيث يصدر مجلس الوزراء تقريرًا لتوضيح الحقائق ردًا عليها.