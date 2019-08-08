الاتحاد الأوروبي يدعو الهند وباكستان إلى تجنب التصعيد

طالبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، بالعمل على تجنب التصعيد في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.



وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن موجيريني وصّلت هذه الرسالة الأوروبية خلال اتصالين هاتفيين أجرتهما، اليوم الخميس، بكل من وزيري خارجية الهند سوبرامانيام جيشانكار وباكستان شاه محمود قريش.



وشددت موجيريني على قناعة الأوروبيين بأن الحوار بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية أمر بالغ الأهمية وأفضل وسيلة لتجنب تدهور الأوضاع.



وأشارت المسئولة الأوروبية إلى دعم بروكسل لحل سياسي لقضية كشمير بين الهند وباكستان، وهي القضية التي تسببت في نزاع طويل الأمد بين الطرفين، لافتة إلى أن القضية "تسبب في عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة"، وفق ما نُقل عنها.



واتفقت موجيريني مع الوزيرين الهندي والباكستاني على الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة لمعاينة تطورات الوضع.



وكانت الحكومة الهندية قد ألغت قبل أيام وضع الحكم الذاتي الدستوري الممنوح لكشمير، مما أجج التوتر بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان، وعمّق المخاوف من اندلاع صراع جديد حول الإقليم الحدودي المتنازع عليه بين الدولتين.