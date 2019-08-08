الموافقة على قرض بـ14 مليون دولار لمشروع تخزين حبوب ببورسعيد

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة اليوم بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي.



وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صادر عنه، أن الموافقة جاءت لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24-7-2019، حيث يهدف المشروع إلى زيادة قدرة مصر على تخزين القمح المستورد الذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم، وذلك من خلال تشييد وتجهيز اثنين من مستودعات التخزين الأفقية الحديثة على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، وبحيث تكون سعة المخزن الواحد 50 ألف طن.