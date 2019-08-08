إحباط هجوم انتحاري جنوب غرب الصومال ومقتل منفذته

أحبطت القوات الحكومية في الصومال، الخميس، محاولة تنفيذ هجوم انتحاري على مركز للشرطة في إقليم "جدو" جنوب غرب البلاد، حسب مصدر أمني وشهود عيان.



وقال مصدر أمني إن قوات الأمن قتلت انتحارية كانت ترتدي حزامًا ناسفًا، لدى محاولتها اقتحام المركز في مدينة بارطيري.



وأضاف المصدر، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن الانتحارية ألقت قنبلة يدوية على نقطة أمنية قبالة مركز الشرطة، أسفرت عن إصابة شرطيين بجراح طفيفة.



وأشار إلى أن منفذة الهجوم نزلت من سيارة كانت قادمة من مدينة "بيدوة" في محطة للسيارات، قرب مركز الشرطة.



وحسب إذاعة مقديشو الحكومية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانتحارية كانت ترتدي حزامًا ناسفًا، وخططت للهجوم على مركز الشرطة في مدينة بارطيري.



وحسب شهود، فإن انفجارًا كبيرًا سُمع قبالة مركز الشرطة، أعقبه إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى مقتل سيدة قالت قوات الأمن إنها انتحارية حاولت اقتحام المركز.



من جهتها، نفت حركة "الشباب" علاقتها بالسيدة الانتحارية، في بيان نشرته على موقع "صومال ميمو" المحسوب عليها.