الإحصاء: ثلث سكان القاهرة فقراء.. وريف بحري الأقل فقرًا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن حوالي ثلث سكان محافظة القاهرة من الفقراء بنسبة 31.1%، وذلك وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر المصرية لعام 2017- 2018.



وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لإنفوجراف صادر عنه، إلى أن محافظات ريف الوجه القبلي حازت على أعلى توزيع للفقراء بين أقاليم الجمهورية بنسبة 40.3%، يليه إقليم ريف الوجه البحري بنسبة 28.5%، والمحافظات الحضرية بنسبة 15.6%، وإقليم حضر الوجه القبلي بنسبة 10%، بينما جاء أقلهم إقليم حضر الوجه البحري بنسبة 5.3%.



وكان جهاز الإحصاء قد أعلن ارتفاع معدل الفقر العام على مستوى الجمهورية إلى حدود 32.5% لعام 2017- 2018، وتصل نسبة الفقراء أعلى مستوياتها في محافظتي أسيوط وسوهاج، بنسبة 67%، 60% بالترتيب.