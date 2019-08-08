بيرى الإنجليزى مهدد بالاستبعاد بعد تأجيل مباراته بكأس الرابطة

قالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنها أمهلت نادي بيري المنتمي للدرجة الثالثة حتى يوم 23 أغسطس الجاري، للوفاء بكل التزاماته المالية وإلا سيواجه خطر سحب عضويته.



ولن يسمح للفريق الذي تأجلت أول مباراتين له في الدوري أمام ميلتون كينز دونز، وأكرينجتون ستانلي، بلعب مباراة بكأس الرابطة أمام شيفيلد وينزداي المنتمي للدرجة الثانية يوم 13 من الشهر الجارى.



وكان أمام النادي مهلة حتى يوم أمس الأربعاء، لتقديم خطة قابلة للتطبيق لتسوية ديونه لكن الرابطة قالت إن المعلومات الإضافية التي قدمها تفتقر للوضوح.



وتابعت الرابطة: «يسود رأي قوي بين مجلس الإدارة بأنه لا يمكن الاستمرار في تأجيل المباريات لأجل غير مسمى».



وقال ستيفن دالي رئيس نادي بيري الأسبوع الماضي إن ناديه الذي صعد الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية، قوبل بمعاملة ظالمة.



