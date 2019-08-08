جهود "التنمية المحلية" لتسويق المشروعات التنموية لدول الجوار

نجحت مصر خلال الأربع سنوات الماضية فى أن تعالج العديد من الملفات المهمة، التي تشغل المواطنين، وتعمل على تحسين مستوى التعليم، والصحة، وتعزيز موارد المحافظات لدعم السياحة.



خطة العمل الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية، أفرزت ثمارها، حيث نجحت وزارة التنمية المحلية، بتكليفات رئاسية، في معالجة مشكلات الصرف الصحي، وتوصيل الومة، بجمياه لعدد من القرى المحرانب دعم القرى الأكثر فقرا، ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تستهدف عدالة اجتماعية وحياة كريمة للمواطنين، فضلا عن تقديم مقترحات جديدة لدول القارة الإفريقية، ومعالجة بعض قضايا الدول الأشقاء.



واصلت وزارة التنمية المحلية، دورها المحوري، مع دول القارة الإفريقية، والآسيوية، باعتبارها صاحبة تجارب ناجحة في القطاعات المختلفة، لتقديم الدعم الكامل للأشقاء، وتبادل الأفكار بما يؤدي إلى خلق فرص عمل وتحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين، حيث استقبلت الوزارة اليوم الخميس، وفدا من دول بنجلاديش وباكستان والسنغال والفلبين وأوكرانيا والأردن وجنوب السودان وبوركينا فاسو والكاميرون وغانا وسيرلانكا وتايلاند وفيتنام وزامبيا والصومال وتنزانيا.



ويعد حضور الوفد الإفريقي والآسيوي، إلى مصر لتبادل الرؤى والتدريب، دليلًا واضحًا لنجاح مجهودات وزارة التنمية المحلية، خلال الفترة الماضية، في التسويق للمشروعات التنموية التي تم إنجازها في المحافظات، والتي أكدت أن مصر لديها تجارب حقيقية يمكن الاستفادة منها وتعميمها للدول الأشقاء.



نجاح وزارة التنمية المحلية، خلال الفترة الماضية، في تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية، أكسب مصر ثقة الأشقاء، وقدرتها على تغيير خريطة التنمية في القارتين الإفريقية، والآسيوية، وهو ما أكده حضور الوفد المكون من 16 دولة، للتدريب على برنامج في مجال التنمية الريفية في المركز الزراعي المصري الدولي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



اللقاءات والاجتماعات المتعددة التي نظمتها وزارة التنيمة المحلية، أكدت دعمها للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، تحديدا في برامج التنمية البشرية في الريف المصري ودورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة في القرى وأيضًا برامج التنمية الاقتصادية، وهو ما تسعى إليه المحافظات خلال الفترة المقبلة.