"الثقافة" تنظم احتفالات متنوعة في عيد الأضحى

قالت وزيرة الثقافة إن قطاعات الوزارة المختلفة أعدت برنامجًا متنوعا وثريًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال أنشطة وفعاليات تقام فى جميع أنحاء الوطن وتهدف إلى إبراز دور الإبداع في تنمية وعى الإنسان وبناء المجتمع كما تؤكد على أهمية الرسالة السامية للفكر والفن.



وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الخميس- أنه من المقرر أن تنطلق عقب عيد الأضحى المبارك فعاليات المهرجان الصيفى بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" فى الثامنة مساء الجمعة 16 أغسطس وتستمر حتى 6 سبتمبر وتضم 9 حفلات لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء هى فرقة بغدادى بيج باند، مى فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، التونسية غالية بن على، محمد محسن، خالد سليم ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.



كما يتم تكريم 9 شخصيات ساهمت في إثراء الحركة الفنية فى مصر والوطن العربى هم سامى فتح الله والمهندس عبدالرحمن نصار عضوا مجلس أمناء أوبرا الإسكندرية، اسم الراحل محمد غنيم، وكيل وزارة الثقافة الأسبق، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، مصمم الاستعراضات الكبير على الجندى، الموسيقار محمد على سليمان، الدكتورة نيفين المحمودى، المدير الفنى لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، الفنان الكبير سمير صبرى، وسامى محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



كما تبدأ فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مساء الأحد 18 أغسطس وتشمل 42 حفلا لفرق دولية إلى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين والعرب هم: مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، هانى شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على (تونس)، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق "مسار إجباري"، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة "جوهرة الشرق"، وفرقة "أوبرا القاهرة".



وكذلك حفلات لكايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامي، فريق "على مر الأجيال"، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا)، فرقة إيقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، إلى جانب فرق من دول الجزائر، الهند، الصين، فنزويلا، ومن المقرر أن يتم تكريم 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى هم المطربون علي الحجار - محمد الحلو - نادية مصطفي، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عارضة الباليه سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإداري لفرقة باليه أوبرا القاهرة.



ويعمل البيت الفني للمسرح خلال عيد الأضحى المبارك بكامل طاقته حيث يقدم ١٢ عرضا مسرحيا، حيث يعرض على المسرح القومى "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومى ومستلهم من رواية كانديد لفولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام وبطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومي.



وتقدم فرقة مسرح الغد على مسرح الغد بالعجوزة عرض "الحادثة" تأليف لينين الرملي، إخراج عمرو حسان، وبطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، وفتحي الجارحي.



وتقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين بقاعتيها فى مسرح الطليعة في العتبة؛ حيث يعرض بقاعة زكي طليمات في السادسة مساء ثاني وثالث ورابع أيام العيد مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، تأليف محمود جمال حديني وإخراج تامر كرم وبطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، وموسيقى فؤاد، واعتبارًا من خامس أيام العيد تحتضن قاعة صلاح عبد الصبور في السابعة مساء عرض "نوح الحمام" تأليف وإخراج أكرم مصطفى وبطولة سوين ربيع، حاتم عزت، نشوى حسن، وأحمد مجدي.



أما فرقة مسرح الشباب فتقدم عرضين من إنتاجها فيقام على المسرح العائم الصغير بالمنيل في السابعة مساء عرض "بيت الأشباح"، تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة "إبدأ حلمك"، وعلى مسرح ملك برمسيس يقدم عرض "مترو" في الثامنة مساء تأليف محمد فضل وإخراج عادل رأفت وبطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابي وأحمد عمار.



وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "رحلة الزمن الجميل" في السابعة مساء على مسرح العرائس بالعتبة، تأليف وأشعار يحيى زكريا، فكرة وإخراج محمد نور، أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم على مسرح ميامي عرض "زهرة اللوتس" تأليف طارق مرسي، وإخراج محمد حجاج وبطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وفادي خفاجة.



كما تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي القدرات الخاصة عرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة؛ حيث تقدم على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر عرض "ست الدنيا" تأليف وأشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم وبطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، ومريم نصر، بينما تقدم على مسرح السلام عرض "أوبرا بنت عربي" تأليف ياسمين فرج وإخراج هشام على وبطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوي، وهاني عبد الحي.



أما بمحافظة الإسكندرية واعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تفتتح فرقة مسرح الإسكندرية في السادسة مساء على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي عرض حكايات السندباد تأليف وموسيقى محمد مصطفى، وإخراج أحمد السيد وبطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، ومحمد بريقع.



وفي محافظة البحر الأحمر وابتداء من وقفة عرفات وطوال أيام عيد الأضحى المبارك تقدم فرقة المسرح الحديث في التاسعة مساء بممشى النصر بالغردقة عرض "ولاد البلد" وذلك ضمن خطة تجوال مسرح المواجهة والتي تنظمها شعبة التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، العرض من تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي، وبطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف ومجموعة من شباب الفنانين.



كما ينظم المركز القومى لثقافة الطفل عددا من الفعاليات لرواد الحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب؛ وذلك في السادسة مساء الأربعاء والخميس 14 و15 أغسطس بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة وتتضمن المسرح الأسود - السيرك - فرقة كورال أطفال الحديقة - الأراجوز - فرقة المسرح بالحديقة وبعض الاسكيتشات مقدمة من فريق ذوى الهمم التابع للحديقة - عرض فيلم "الخروف شون"، إضافة إلى مجموعة من الورش الفنية في مختلف مجالات الفنون التشكيلية؛ منها الطباعة - إعادة تدوير الخامات - تصميم كروت التهنئة الخاصة بالعيد - الرسم على الوجه – إلى جانب ندوة بعنوان "عيدك بصحة" وأيضا لقاء مع أحد كتاب الأطفال.



أما البيت الفني للفنون الشعبية فيقدم برنامجا متنوعا للجمهور خلال العيد حيث يستمر العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون بالعجوزة من إنتاج فرقة تحت 18 وبطولة مروة عبدالمنعم، ضياء شفيق، حسن الشريف، هبة محمد، بسمة ماهر، نور الشرقاوى، كريم عبد الشافي، محمد عمر، أحمد شومان، أحمد حمودة، ليلى عبد الحميد، محمد فايز، عمر إيهاب، حمادة محمود، مصطفى محمد، نادين خالد، نور شادى، أحمد عبد المعبود، وحور الشاذلي، وتأليف وإخراج محسن رزق، إلى جانب العرض الاستعراضي الغنائي "مكتوبلي أغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية وبطولة إيمان البحر درويش وشرين، والعرض الغنائي الاستعراضي "كفر أبو حتة" على مسرح مدينة جمصة بطولة ماهر سليم وإخراج الفنان حسن سعد.



وبقاعة صلاح جاهين يقدم عرض منوعات العيد، ويتضمن فقرات للسيرك القومي، عرائس، تنورة وأغان للفرقة القومية للفنون الشعبية، كما يستمر السيرك القومي في تقديم عروضه وفقراته المميزة بالعجوزة وجمصة والحديقة الثقافية بالسيدة زينب.



وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات الثقافية بالقاهرة والمحافظات بمواقعها العديدة والمقرات التابعة لمؤسسات المجتمع المدني، حيث يقدم عرضا فنيا لفرقة الأراجوز بدار الرعاية الاجتماعية بالجيزة، إضافة إلى عروض الساحر والتنورة وورش الرسم على الوجه وتصميم الأضحية باستخدام الصوف والخيط، وعرض فني لفرقة القناطر للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة الجيزة، إلى جانب عدة فعاليات بمكتبة طفل أحمد عرابي بالتعاون مع مكتبتي الدقى وطفل المنيرة الغربية، حفل لفرقة المنوفية للفنون الشعبية بحديقة الطفل بشبين الكوم، عروض مسرحية مميزة لنوادي المسرح وهي "الليلة نحلم"، "تسمحيلي بالرقصة دي"، "مدينة التلج" و"ضفاير"، وذلك على مسرح قصر ثقافة دمياط.



أما في البحر الأحمر فتنظم احتفالية تشارك بها فرقتا التنورة وأطفال الغردقة للفنون الشعبية إلى جانب أمسية شعرية ومسابقات ثقافية بالنادي الاجتماعي بالغردقة، وفي القليوبية تقدم فرق الموسيقى العربية عروضها الفنية بقصري ثقافة بهتيم والقناطر الخيرية وعرضا فنيا لفرقة عرب الفيوم البدوية بالمسرح المكشوف بقصر الثقافة، وبطنطا تقدم فرقتا الغربية للفنون الشعبية وكفر الزيات للموسيقى العربية عروضهما الفنية بالمركز الثقافي بالمدينة، أما بكفر الشيخ فتقام عروض فنية للآلات الشعبية بالحامول، دسوق، فوة، ومطوبس.