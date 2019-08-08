لوكاكو يصل إيطاليا للكشف الطبي قبل الانتقال إلى إنتر ميلان

وصل اللاعب الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، إلى إيطاليا قبيل إجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى نادي إنترميلان، بعد الاتفاق على صفقة استقدامه من مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم التي اقتربت من إغلاق أبوابها.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يوقع روميلو لوكاكوعقدًا يمتد لـ5 أعوام في صفقة تقل قيمتها قليلا عن المبلغ الذي دفعه اليونايتد للحصول على خدماته من فريق إيفرتون قبل عامين.



ووفقًا لتقارير إخبارية إيطالية فإن المهاجم البلجيكي اتفق بالفعل على بنود عقد انضمامه إلى فريق إنتر ميلان، بما في ذلك تقاضيه راتبًا سنويًا تبلغ قيمته 8.5 مليون يورو.