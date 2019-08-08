المصارع الأسطورى "كوبر" يعود للقتال مجددًا

فوجئ جمهور المصارعة حول العالم بانتشار الكثير من التسريبات حول احتمال ظهور الوحش الأسطوري الكبير بيل جولدبيرج في عرض الرو الماضي قبل ساعات من انطلاقه، وذلك من أجل الإعلان عن مشاركته في عرض ومهرجان الصيف الكبير سمر سلام 2019، الذي سيقام ليل الأحد المقبل في مدينة تورينتو الكندية.



كانت المفاجأة الأكبر بظهور جولدبيرج وتوقيع عقد المواجهة ضد دولف زيجلر، الذي لم يكن على علم بذلك حسب السيناريو الذي تم تقديمه منذ سخريته من المستوى الذي ظهر به الأسطورة في عرض سوبر شو داون.



وكشف موقع WWE رغبة إدارة الاتحاد بمحو تلك الصورة الهزيلة التي ظهر بها جولدبيرغ، بسبب الإصابة التي تعرّض لها أمام أندرتيكر، وعرضت عليه العودة لحلبات المصارعة مرّة جديدة أمام أحد منتقديه أمام الجماهير النجم زيجلر، ووافق جولدبيرغ على ذلك العرض دون تردد رغم دفاع وسائل الإعلام عنه، وأشادت بقدرته على متابعة المواجهة في السعودية رغم الإصابة القوية.