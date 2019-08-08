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مصر

بعد موافقة الحكومة.. تعرف على تعديلات إنشاء هيئة استاد القاهرة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:53 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، على تعديل بعض مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018، بإنشاء الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، أن من بين هذه التعديلات أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية 6 من ذوي الخبرة يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من جانب الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.

ويعين مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا للهيئة لمدة عام قابلة للتجديد، ويحدد معاملته المالية، كما نصت التعديلات على استبدال عبارة "رئيس مجلس الإدارة" الواردة في قرار رئيس الجمهورية، بعبارة "المدير التنفيذي للهيئة".

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتباع الأساليب الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من موارد الدولة بأسلوب استثماري، وكذلك في ضوء المتغيرات العالمية في المجال الرياضي خلال السنوات الماضية وتحوله إلى قطاع منتج يسهم بشكل مباشر في الدخل القومي، كما تأتي هذه التعديلات في ضوء رؤية مصر 2030.

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