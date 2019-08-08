6 % زيادة فى أعداد الحجاج بالسعودية

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، الخميس، تسجيل زيادة بنسبة 6 % تقريبًا في عدد الحجاج هذه السنة.



وأوضح بيان صادر عن المديرية، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الأربعاء، بلغ مليونًا و849 ألفًا و817 حاجًا.



وأضاف البيان، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونًا و736 ألفًا و492 حاجًا، فيما قدم عن طريق البر 96 ألفًا و75 حاجًا، وعبر البحر 17 ألفًا و250 حاجًا، وهو ما يمثل زيادة بـ104 آلاف و868 حاجًا مقارنة بالقادمين في نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة 6 في المئة تقريبًا.