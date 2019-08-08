مصرع وإصابة 4 عمال بمشروع صرف في قطور

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في قرية "العمة" التابعة لمركز قطور بالغربية، إثر سقوطهم في مشروع الصرف الصحي بالقرية "تحت الإنشاء".



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء سعيد شكرى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة قطور، بالواقعة، فانتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وأجهزة الإنقاذ النهري والحماية المدنية، حيث تم انتشال جثتي "هاني عزت عبدالسلام" و"علاء عبدالوحيد إدريس" والمصابين "على سمير" و"محمد عبدالعليم"، عمال بالشركة المنفذة للمشروع.



تم نقل الجثتين إلى مستشفى قطور العام، وتحويل المصابين إلى مستشفى الجامعة بطنطا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وجار العرض على النيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية وتسليم الجثث لذويهم.