أمريكا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى هونج كونج

رفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر إلى هونج كونج، وحثت المسافرين على توخي المزيد من الحذر في المنطقة بسبب ما وصفته باضطرابات أهلية بعد شهور من الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان.



وبدأت الاحتجاجات في هونج كونج بمعارضة لمشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم وقررت السلطات تعليقه، لكنها تحولت إلى تحد مباشر لحكومة المدينة ومطالبات بديمقراطية كاملة.



وقال التنويه الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء: "امتدت الاحتجاجات والمواجهات إلى أحياء غير تلك التي سمحت الشرطة فيها بالمسيرات أو التجمعات".



وأضاف أنه من المرجح أن تستمر تلك المظاهرات، التي قد تخرج بعد إشعار قصير أو دون إشعار، وتم رفع التحذير إلى المستوى الثاني بين أربعة مستويات.



كما حذرت أستراليا مواطنيها بشأن السفر إلى هونج كونج في تنويه تم تحديثه.



وقدمت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس احتجاجًا شديد اللهجة للولايات المتحدة وحثت المسئولين الأمريكيين على الكف عن إرسال إشارات خاطئة إلى "الانفصاليين الذين ينتهجون العنف" في هونج كونج.



ومن المقرر أن تخرج احتجاجات جديدة في عدة مناطق بأنحاء المدينة في عطلة نهاية الأسبوع، بدءًا من غدٍ الجمعة، كما يعتزم المتظاهرون تنظيم احتجاج مدته ثلاثة أيام في المطار الدولي بالمدينة.



وأصدرت الشرطة تحذيرًا تطالب فيه النشطاء بالتظاهر بشكل سلمي، قائلة إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص آخرين، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات في يونيو إلى نحو 600، عمر أصغرهم 13 عامًا.