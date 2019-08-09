بالصور.. كيف يُقضى عمرو دياب وعائلته صيف أغسطس؟

يقضي المشاهير العطلة الصيفية حول العالم مستمتعين بجمال الطبيعة، وفيما يخص عائلة الفنان عمرو دياب، فنشرت زوجته زينة عاشور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقاطع فيديو وصورا.



وظهرت "زينة" في الصور رفقة صديقاتها، وأبنائها "عبدالله، وكنزي، وجانا" أمام البحر في جزيرة "إس فيدرا" في إسبانيا بجزيرة إبيزا الإسبانية برفقة ابنها عبدالله وابنتيها كنزي وجانا.



أما النجم عمرو دياب فيقضي العيد في إحياء الحفلات الصيفية بالساحل الشمالي، فلديه حفلات خلال شهري أغسطس وسبتمبر.



ويعتاد النجم عمرو دياب على تقضية العطلة الصيفية برفقة أولاده، حيث نشر كل من عبدالله وكنزي عمرو دياب صورًا مع والدهما على مواقع التواصل الاجتماعي في خليج "سان توبيه" في الريفيرا الفرنسية خلال قضائهما للعطلة الصيفية بالشهر الماضى.