استبعاد محمد صلاح من قائمة أفضل لاعب فى أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة المرشحين لجوائز الأفضل حسب موقع كل لاعب، مع تفجير مفاجأة مدوية بغياب النجم الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وهداف الفريق الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، محرزًا 6 أهداف، منها هدف تسبب في حصول "الريدز" على لقب البطولة عقب فوزه على فريق توتنهام الإنجليزي.



وكشف حساب دوري أبطال أوروبا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل، التي سيتم الكشف عنها 29 أغسطس الجاري.



ويتنافس على لقب أفضل حارس مرمى، ثلاثة حُراس، وهم البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، والفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والألماني أندريه تير شتيجين، حارس مرمى برشلونة الإسباني.