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عالم

"ماركت ووتش" تصف أمريكا بـ"الخاسر الأكبر" في الحرب التجارية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:35 م
جريدة الدستور
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رأت وكالة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثار مخاطر في حربه التجارية مع الصين ستتسبب على الأرجح في تحويله إلى نزاع مدمر يهدد اقتصاد البلدين، ورجحت أن تظهر الولايات المتحدة في النهاية باعتبارها الخاسر الأكبر.

وأوضحت، في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه في حالة تنفيذ ترامب لإعلانه الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، فذلك سيجعل جميع البضائع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة تقريبًا خاضعة للتعريفة الجمركية، ونبهت إلى أنه بالرغم من أن واشنطن تفرض حواجز أخرى غير جمركية في حربها التجارية مع بكين، إلا أن التعريفات هي العنصر الأكثر وضوحًا في النزاع بين البلدين، ورجحت أن يضر بالولايات المتحدة أكثر من الصين.

ولفتت الوكالة إلى أنه من بين الحواجز غير الجمركية هو وضع ترامب لعملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" على قائمة الكيانات التي يُحظر على الشركات الأمريكية بيع منتجاتها إليها، ورُغم تعليق ترامب لذلك القرار في الوقت الحالي وفرضه على الموردين في الولايات المتحدة إجراء بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لمواصلة التعامل مع هواوي، إلا أن شركات التكنولوجيا الأمريكية ستُفكر كثيرًا قبل إبرام صفقات طويلة الأجل مع "هواوي" أو غيرها من الشركات الصينية التي قد تكون معرضة لإدراجها في "قائمة الكيانات المحظورة".

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