المعهد الفنى للتمريض.. خريطة جديدة لمهنة التمريض فى مصر

يوفر المعهد الفنى للتمريض، التابع لمستشفى وادى النيل، دراسة تمريضية فنية متخصصة لمدة عامين بعد الثانوية العامة، ويوفر المعهد فرصة للمتفوقات بعد نهاية العامين تكملة الدراسة في كلية التمريض للحصول على بكالوريوس التمريض، وسيتم تخريج أول دفعة فى المعهد فى شهر سبتمبر المقبل، وستكون عبارة عن منحة مجانية لـ100 طالبة.



وقال الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادى النيل، رئيس مجلس إدارة المعهد الفنى للتمريض: إن المعهد سيكون أحدث معهد فنى للتمريض فى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن وجود معهد بهذا الشكل سيغير خريطة التمريض فى مصر، حيث إن الفتاة ستكون لها رعاية صحية ووسائل انتقال، وسيكون فى التنسيق بالمرحلة الثالثة، وبعد العيد مباشرة الفتيات يسحبن كراسة الشروط من مستشفى وادى النيل، وسيتم تقييم هؤلاء الفتيات من ناحية اللغة الإنجليزية لأن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية.



وأضاف مدير عام مستشفى وادى النيل: "الممرضة فى وادى النيل التى ستنال كل هذا الاهتمام وكل هذا التعليم وكل هذه الميزات حتى تصبح أكفأ وأحسن الممرضات فى المنطقتين العربية والإفريقية".



وقالت الدكتورة أميرة مرسى، مدير المعهد الفنى للتمريض: "الفتيات عندهن الفرصة أنهن يشتغلن من أول يوم فى مستشفى وادى النيل كمساعدى تمريض بمرتب، وسيتم عمل اختبارات نفسية وقدرات لغوية ورياضيات وعلوم كى نرى قدرتهن على النجاح فى العمل اللى هيعملوه".



يذكر أن مواعيد سحب كراسة التقديم سيكون من مستشفى وادى النيل بكوبرى القبة وتتضمن كل المعلومات الخاصة بشروط التقديم والقبول ابتداء من السبت 17 أغسطس إلى الإثنين 19 أغسطس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا.