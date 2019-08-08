الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

المعهد الفنى للتمريض.. خريطة جديدة لمهنة التمريض فى مصر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:34 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
يوفر المعهد الفنى للتمريض، التابع لمستشفى وادى النيل، دراسة تمريضية فنية متخصصة لمدة عامين بعد الثانوية العامة، ويوفر المعهد فرصة للمتفوقات بعد نهاية العامين تكملة الدراسة في كلية التمريض للحصول على بكالوريوس التمريض، وسيتم تخريج أول دفعة فى المعهد فى شهر سبتمبر المقبل، وستكون عبارة عن منحة مجانية لـ100 طالبة.

وقال الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادى النيل، رئيس مجلس إدارة المعهد الفنى للتمريض: إن المعهد سيكون أحدث معهد فنى للتمريض فى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن وجود معهد بهذا الشكل سيغير خريطة التمريض فى مصر، حيث إن الفتاة ستكون لها رعاية صحية ووسائل انتقال، وسيكون فى التنسيق بالمرحلة الثالثة، وبعد العيد مباشرة الفتيات يسحبن كراسة الشروط من مستشفى وادى النيل، وسيتم تقييم هؤلاء الفتيات من ناحية اللغة الإنجليزية لأن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية.

وأضاف مدير عام مستشفى وادى النيل: "الممرضة فى وادى النيل التى ستنال كل هذا الاهتمام وكل هذا التعليم وكل هذه الميزات حتى تصبح أكفأ وأحسن الممرضات فى المنطقتين العربية والإفريقية".

وقالت الدكتورة أميرة مرسى، مدير المعهد الفنى للتمريض: "الفتيات عندهن الفرصة أنهن يشتغلن من أول يوم فى مستشفى وادى النيل كمساعدى تمريض بمرتب، وسيتم عمل اختبارات نفسية وقدرات لغوية ورياضيات وعلوم كى نرى قدرتهن على النجاح فى العمل اللى هيعملوه".

يذكر أن مواعيد سحب كراسة التقديم سيكون من مستشفى وادى النيل بكوبرى القبة وتتضمن كل المعلومات الخاصة بشروط التقديم والقبول ابتداء من السبت 17 أغسطس إلى الإثنين 19 أغسطس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

محمد الباز يكتب: لماذا كان أحمد خالد توفيق يحتقر قراءه؟

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت وفرص كبرى فى انتظار صاحب فوتوسيشن التخرج مع والدته

منذ ساعة و 16 دقيقة

مانى ينافس رونالدو وميسى على أفضل مهاجم في دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

"الإفتاء" توضح الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضاحى

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

ستوديو

شاهد.. أصغر قائدة طائرة في بريطانيا تحطم رقمًا قياسيًا

محمد ممدوح: سبب واحد وراء قبولى شخصية أمين فى "جراند أوتيل" (فيديو)

"الأعلى للآثار" يكشف كواليس نقل مسلة رمسيس الثانى إلى العلمين الجديدة

2 أكتوبر.. طرح فيلم "دفع رباعى" فى دور العرض

رياضة

لوكاكو يصل إيطاليا للكشف الطبي قبل الانتقال إلى إنتر ميلان

المصارع الأسطورى "كوبر" يعود للقتال مجددًا

استبعاد محمد صلاح من قائمة أفضل لاعب فى أوروبا

لمدة شهرين.. إيقاف البرازيلي جابرييل جيسوس دوليًا

الرئيس نيوز

السيسي يكلف الحكومة بسرعة صرف التعويضات للمصابين وأسر شهداء معهد الأورام

خبير سياحي: مصر قادرة على اجتذاب أكثر من 12 مليون سائح العام المقبل

تعرف على أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء

الجمعية العامة للإصلاح الزراعي صرف 100 ألف جنيه لأسر ضحايا غرب المنيا

منوعات

"علي باي" الصينية تطلق خدمة لشهادات الزواج الإلكترونية

العثور على لوح حجري يعود إلى 441 عامًا شمالي الصين

القبض على 4 لصوص سرقوا سيارة أمام المفتش العام للشرطة في غانا

ضبط 2.2 طن كوكايين فى عملية بحرية موسعة بالرأس الأخضر

كشكول

شاهد.. أبقار بمدخل "مدينة زويل" تثير الجدل على مواقع التواصل

مجلة نور تعقد ورش لأطفال مجمع الفسطاط بالهرم

الأحد أجازة في كنترولات الثانوية .. والخميس آخر أيام التظلمات

السيطرة على حريق محدود بمبني تابع لـ"التعليم العالي" بمدينة نصر

إسلام سياسي

بريطانيا تحقق في تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح

تعرّف على شخصية المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي زعيم داعش

غضب سلفي على وزارة الأوقاف رغم التصريح لبرهامي بالخطابة

قيادي إخواني: الفشل ينتظر "إخوان تونس" بعد ترشحهم للرئاسة


زيت وسكر

كشف هوية المتهم بقتل مصري في إيطاليا

طرق فحص الأضحية للتأكد من سلامتها قبل الشراء

بالأسماء.. القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي للأطباء

“القوى العاملة”: مصر التزمت بتعهداتها بشأن قانون المنظمات النقابية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
ماجد حبته
لن تسكت البنادق
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
المزيد

الثقافة

"نوافذ ثقافية" تعقد مؤتمرها السنوى الأول عن "الرواية وإشكالياتها"

إجراء انتخابات النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالقليوبية.. غدًا

الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفي عقب عيد الأضحى

استمرار فعاليات "صيف السويس 2" بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك