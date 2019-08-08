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تكنولوجيا

إطلاق صاروخ من فلوريدا يحمل قمر اتصالات للقوات الجوية الأمريكية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:32 م
جريدة الدستور
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أطلقت شركة يونايتد لونش أليانس، الخميس، واحدًا من الأقمار الصناعية الأخيرة في شبكة اتصالات آمنة جديدة للقوات الجوية الأمريكية.

ويونايتد لونش أليانس مشروع مشترك بين شركتي بوينج ولوكهيد مارتن.

وانطق القمر الصناعي من محطة كيب كنافيرال، التابعة للقوات الجوية في فلوريدا، على صاروخ من طراز (أطلس خمسة) الذي تصنعه الشركة، وهو نفس المركبة التي تتأهب لإرسال كبسولة فضاء مأهولة إلى مدار لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في عام 2020.

وجاءت عملية الإطلاق الناجحة، اليوم، بعد تأجيل متكرر لأسباب تقنية من النادر أن يحدث.

والقمر الصناعي من الأقمار (المتقدمة للغاية عالية التردد) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وهو واحد من ستة أقمار صناعية ضمن عملية تطوير لشبكة ميلستار التابعة لمركز أنظمة الفضاء والصواريخ بالقوات الجوية.

وشركة يونايتد لونش أليانس واحدة من شركات قليلة تتنافس على عقد مدته خمس سنوات، يتضمن 25 مهمة للقوات الجوية، ستفوز به شركتان في عام 2020.

ويمثل القمر الصناعي، الذي تم إطلاقه اليوم الخميس بتكلفة 1.1 مليار دولار، المهمة الرابعة والسبعين التي تطلقها الشركة لصالح وزارة الدفاع الأمريكية، وهو خامس مركبة فضاء للاتصالات الآمنة بالمجموعة الجديدة التابعة للقوات الجوية يجري توظيفها للاتصالات البرية والبحرية والجوية للقوات الأمريكية وأيضا كندا وبريطانيا وأستراليا وهولندا.

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي الأخير في المجموعة في مارس 2020.

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