"الوزراء" يوافق على تخصيص أراض لشمال وجنوب سيناء لإقامة مجتمعات تنموية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء لصالح المحافظتين؛ لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة بشأن إقامة مشروعات تنموية متنوعة تخدم أهالي سيناء.



وفي بداية اجتماع مجلس الوزراء اليوم، دعا "مدبولي" أعضاء الحكومة للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط المعهد القومي للأورام، كما هنأ المتواجدين في الاجتماع وعموم الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



ومن المقرر أن يجري الوزراء جولة تفقدية لأعمال إنشاءات مدينة العلمين الجديدة عقب انتهاء اجتماعهم اليوم.