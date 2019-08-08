البورصة تربح 13.5 مليار جنيه قبل بدء عطلة عيد الأضحى

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر أيام العمل قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.157 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية، بقيمة 12.8 مليار جنيه، بسبب تنفيذ صفقة بيع جلوبال تليكوم القابضة، وبدء تداول شركة فوري، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 20.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 72.18%، والعرب على 7.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 85.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.76%.



ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.9 مليار جنيه، 394.7 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 1.7 مليار جنيه، 855.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.16%، ليغلق عند مستوى 14180 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.78%، ليغلق عند مستوى 2081 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.52%، ليغلق عند مستوى 17409 نقاط.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.97%، ليغلق عند مستوى 1404 نقاط، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 450 نقطة.



وارتفعت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.