"علي باي" الصينية تطلق خدمة لشهادات الزواج الإلكترونية

أطلقت شركة علي باي، منصة الدفع من طرف ثالث، خدمة للحصول على شهادات زواج إلكترونية في 5 إدارات على مستوى المقاطعة.



وسيتمكن المستخدمون في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين ومقاطعات جيانجشي وجيانجسو وتشجيانج بشرقي الصين، وكذلك بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي الصين، من التقدم بطلب للحصول على شهادة إلكترونية على برامج مصغرة للحكومات المحلية في تطبيق علي باي.



وشهادة الزواج هي وثيقة قانونية سارية لها وظائف عديدة في الصين. بالإضافة إلى إثبات قانونية الزواج، فإنه يتم استخدامها أيضا للحصول على قروض شراء المساكن وتسجيل المواليد ونقل الملكية وتعليم الأطفال.



وغالبا ما ينسى الأزواج حمل شهادة إثبات الزواج معهم عند الحاجة، لذلك يمكن أن تعمل النسخة الرقمية كبديل سهل ومناسب.



ويمكن للبرنامج المصغر أيضا توفير خدمات زواج أخرى مثل حجز مواعيد تسجيل الزواج أو التحقق من معلومات الزواج.



وتتعاون علي باي مع الحكومات المحلية في الشهادات الإلكترونية على مر السنين. ويمكن للمستخدمين تقديم الطلبات للحصول على أكثر من 90 نوعًا من الشهادات الإلكترونية عبر المنصة مثل بطاقات الضمان الاجتماعي الإلكترونية ورخص القيادة وبطاقات هوية الطلاب، وفقا لبيانات الشركة.