الحكومة توافق على تعديل مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، على أن يؤخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها عدد من الوزارات.



وفي بداية اجتماع مجلس الوزراء اليوم، دعا "مدبولي" أعضاء الحكومة للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط المعهد القومي للأورام، كما هنأ المتواجدين في الاجتماع وعموم الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



ومن المقرر أن يجري الوزراء جولة تفقدية لأعمال إنشاءات مدينة العلمين الجديدة عقب انتهاء اجتماعهم اليوم.