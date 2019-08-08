الفلبين تخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد

خفض البنك المركزي الفلبيني معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس، ليواصل بذلك تطبيق سياسة التخفيف عقب تباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل التضخم.



ونقلت وكالة بلومبرج عن البنك المركزي الفلبيني أنه خفّض معدل الإقراض ليصل إلى 4.25%.



وأعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى أدنى مستوى في 4 سنوات في الربع الثاني من العام الحالي، في ظل تراجع أداء قطاعات رئيسية مثل القطاعين الزراعي والصناعي.



ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، مقابل 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي و6.2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الفلبينية.



وتراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ عامين في يوليوالماضي ليسجل 2.4% بعدما بلغ 2.7% في يونيوالماضي.