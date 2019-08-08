تجديد حبس ابنة "القرضاوي" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، تجديد حبس علا القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوي، في اتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وتواجه المتهمة ارتكاب عدة جرائم، تضمنت تولي قيادة والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مع علمها بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، وتمويل أنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.