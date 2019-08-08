استعجال تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق ملاهى 6 أكتوبر

استعجلت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تقرير المعمل الجنائي حول الحريق الذي اندلع في ملاهى بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروفه وملابساته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وكشفت التحريات الأولية، عن تطاير شرر من معدات تقطيع أثناء صيانة وتجديد المكان، واندلع الحريق بكميات من الفايبر والأوراق، وامتد إلى مبنى مجاور يحوى العديد من المواد سريعة الاشتعال.



وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل ملاهي في 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.