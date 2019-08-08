العثور على لوح حجري يعود إلى 441 عامًا شمالي الصين

قالت السلطات الصينية، الخميس، إنه تم اكتشاف لوح حجري يعود إلى سلالة مينغ (1384-1644)، في مقاطعة خبي شمالي الصين.





عثر على الحجر، الذي يصل ارتفاعه إلى 1.38 متر ويبلغ عرضه 48 سنتيمترًا، في محافظة نانخه، ويرجع تاريخه إلى 441 عاما، وفقًا لإدارة التراث الثقافي الصينية.



وهناك إجمالا 518 رمزًا محفورة على الحجر الذي يسجل تاريخ أسرة فان، والظروف المحلية لوسط وجنوب مقاطعة خبي في فترة سلالة مينج.



وفي هذ الصدد، قال المؤرخ المحلي لا جيان هوي: "هذا الحجر له قيمة تاريخية عظيمة في دراسة تاريخ الهجرة والتطور الاجتماعي والاقتصادي وكذلك العادات الشعبية في المنطقة".