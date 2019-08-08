باكستان تحث الأمم المتحدة للضغط على الهند بشأن كشمير

حثت باكستان، الخميس، الأمم المتحدة على ممارسة الضغوط على الهند من أجل الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته المندوبة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفيرة مليحة لودهي، مع كبير مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة ماريا لويسا ريبرو، في نيويورك اليوم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.



وأضافت الوكالة: "المندوبة الباكستانية طلبت من المنظمة الدولية لعب دورها الفعال لتخفيف الأزمات التي نتجت بسبب الإجراءات غير القانونية من جانب الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري الخاص لكشمير، وأبلغت السفيرة الباكستانية المسئولة الأممية بالأوضاع الراهنة في المنطقة، والانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها القوات الهندية بحق الكشميريين الأبرياء".



وتصاعدت حدة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي إثر قرار الحكومة الهندية، الاثنين الماضي، بإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري الخاص لإقليم جامو وكشمير، الشطر الهندي من شبه الجزيرة المتنازع عليها، وهو الوضع الذي يتمتع به الإقليم ذي الأغلبية المسلمة منذ نحو 7 عقود، ليصبح الإقليم الآن تحت الإدارة المباشرة للحكومة المركزية في نيودلهي.