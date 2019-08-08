العراق: اعتقال المسئول عن هروب 15 سجينًا من مركز شرطة شرق بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، الخميس، عن اعتقال المسئول الرئيسي وراء هروب 15 سجينًا من مركز شرطة القناة الواقع شرقي العاصمة بغداد.



وقال "معن" في بيان أودته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إنه من خلال المتابعة الميدانية وجمع المعلومات، تمكنت قوة مشتركة من مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات الشرطة من إلقاء القبض على أحد الفارين من مركز شرطة القناة ببغداد، مبينًا أن المتهم قام بإطلاق النار على قوات الشرطة ومقاومتها عند إلقاء القبض عليه داخل أحد المنازل شرقي العاصمة.



وأضاف، أن المتهم يعد العقل المدبر لعملية هروب السجناء من مركز سجن القناة، كما أنه يعد أخطر المتهمين في قضايا المخدرات، مشيرًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم الهارب بعد إلقاء القبض عليه.



وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، قد أعلن في وقت سابق، تشديد الإجراءات الأمنية داخل جميع السجون ومراكز التحقيق في البلاد، وذلك عقب هروب 15 موقوفًا السبت الماضي، من سجن القناة الواقع شرقي العاصمة بغداد.



وأصدر وزير الداخلية ياسين الياسري، أمرًا بإقالة 3 مسئولين، هم: قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، وذلك على خلفية هروب الموقوفين من مركز للشرطة في العاصمة بغداد.

