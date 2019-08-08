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عالم

صحيفة لبنانية تصدر دون أخبار احتجاجا على مشاكل البلاد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:23 م
جريدة الدستور
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صدرت صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، بصفحات خالية من الأخبار، في خطوة قال رئيس تحرير الصحيفة إنها تهدف إلى إبراز المشاكل السياسية والاقتصادية
التي تزداد سوءا في البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم، أن الصحيفة كتبت على الصفحة الأولى "لبنان"، وعلى الصفحة الثانية "الأزمة الحكومية"، ودونت الصحيفة على الصفحتين الثالثة والرابعة "الخطاب الطائفي يزداد يوما بعد يوم" و"النفايات ما زالت تتكدس في الشوارع" على التوالي.

وحسب الوكالة، كتبت الصحيفة على صفحتها الخامسة "التلوث بلغ مستويات خطيرة"، وعلى السادسة "نسبة البطالة بلغت 25 بالمئة"، والسابعة "السلاح غير الشرعي يغزو البلاد"، والثامنة "أكثر من 1.5 مليون نازح في البلاد"، والتاسعة "الدين العام يقترب من الـ100 مليار دولار"، والعاشرة "الإفلاس يهدد المؤسسات" والحادية عشر "العملة الوطنية بخطر".

ووفق الوكالة، وجهت الصحيفة على صفحتها الأخيرة، نداء إلى اللبنانيين، مدونة "استيقظوا قبل فوات الأوان".

وقال نديم لادقي رئيس تحرير الصحيفة اليوم: "نريد فقط أن ندق جرس الإنذار بشأن التحديات التي تواجه البلاد والتي تحتاج إلى معالجة.. نحن ندعو السياسيين والجميع إلى الوقوف معا لأنه مازال هناك وقت لإنقاذ البلاد".

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