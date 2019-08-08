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حوادث

التحقيق مع تاجر "بودرة" في إمبابة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:21 م
جريدة الدستور
محمد عيسي
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات مع عاطل ضبط بحوزته 1.500 جرام من الهيروين المخدر في إمبابة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة اتجار عاطل، 43 سنة، مقيم بدائرة القسم، وسبق اتهامه في قضيتي "مخدرات" في المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، مُتخذًا من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته 5 أسطوانات لمخدر الهيروين، وزنت كيلو و500 جرام، ميزان حساس، هاتف محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهته، اعترف بحيازته المخدر المضبوط بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والملبغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع، والميزان لإعداد المادة المخدرة للبيع.

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