زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب غرب تركيا

قال مركز رصد الزلازل في تركيا، الخميس، إن زلزالًا قوته 5.7 درجة هز مدينة دنيزلي بجنوب غرب البلاد.



وأوضح مرصد "قنديلي" أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات، وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوته بلغت 5.8 درجة.



وأكد عثمان زولان، رئيس بلدية المدينة، لتليفزيون (سي. إن. إن ترك)، أنه لم ترد أنباء عن إصابات حتى الآن، وتسعى فرقنا لرصد حجم الأضرار.