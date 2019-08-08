إزالة 90 حالة تعد ضمن أعمال الموجة 13 في الشرقية

أزالت محافظة الشرقية 90 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزي أبو حماد وفاقوس، حيث تمت إزالة 46 حالة تعد بمساحة 7 أفدنة و22 قيراطا و12 سهما "أراضي زراعية"، و30 حالة إزالة بمساحة 7168م "أرض مباني" بناحية مركز أبو حماد.



وأثناء تنفيذ 44 حالة إزالة بمساحة 54 فدانا و5 قراريط و15 سهما بناحية مركز فاقوس، قدم جميع الحالات إقرارات لسرعة تقنين أوضاعهم، وذلك ضمن فعاليات الموجة الـ(13) لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة كل أشكال التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة (زراعية – مباني ) واستردادها والاستفادة منها لإقامة مشروعات تنموية لخدمة جميع أبناء المحافظة.



أكد المحافظ علي ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، لتنفيذ أعمال الإزالات بنطاق دائرة المحافظة، مشددًا علي استمرار التنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية لتنفيذ جميع قرارات الإزالة المستهدفة خلال الموجة الـ (13) دون تهاون وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين بكل قوة وحزم.



وكلف محافظ االشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإزالة المخالفات من المهد، مشددًا على ضرورة إتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب.