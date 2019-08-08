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عالم

فلسطين: اتخذنا خطوات لتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:16 م
جريدة الدستور
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قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم، إنه تم اتخاذ خطوات فعلية لتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية، وذلك في إطار خطة للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وأكد "ملحم" في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس، أهمية الاتفاقية التي جرى توقيعها أمس الأربعاء بين فلسطين والأردن؛ لتوفير احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتضمن تحديد متطلبات نقل المشتقات النفطية من الأردن أو من خلالها، وآلية تخزين واستيراد النفط من الشركات الخاصة الأردنية.

وأوضح أنه سيتم استخدام المنشآت الأردنية في استيراد النفط للأراضي الفلسطينية عند الحاجة لها؛ لتعزيز الهدف الأساسي لتنويع مصادر استيراد المشتقات النفطية، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا الشروع في بناء مخازن ومستودعات في أريحا بالضفة الغربية؛ لزيادة حجم المشتقات النفطية المستوردة من الأردن ومن خلاله.. منوهًا بأن كميات المشتقات النفطية المستوردة من الأردن ومن خلاله ستكون في المرحلة الأولى محدودة حتى يتم تجهيز متطلبات استيراد كميات أكبر.

يشار إلى أن الحكومتين الأردنية والفلسطينية قد وقعتا أمس الأربعاء، في عمان، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية "من وعبر الأردن"، وتنص على التعاون في مجالات توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية من خلال شرائها من الشركات المرخصة في المملكة وتصديرها إلى فلسطين، وتخزين المشتقات النفطية في المرافق النفطية الأردنية، إضافة إلى مجالات التعاون الطاقي المشترك.

وتقدر وزارة المالية قيمة مستوردات فلسطين من المشتقات النفطية سنويًا بمبلغ يتراوح ما بين 5ر2 إلى 3 مليارات دولار، تتم من وعبر إسرائيل.. وأعلنت الحكومة الشروع في خطط للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي بموجب قرارات المجلس الوطني بضرورة إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما يشمل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

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