ضبط 3 أطنان ونصف رنجة فاسدة خلال حملة فى البحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة حملة تموينية مكبرة، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية على المجازر والأسواق والمحلات التجارية والمخابز؛ لظبط الأسعار ومكافحة الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للحوم والسلع الغذائية وتوافر كل السلع المدعمة والعمل على حل كل المشاكل التي تواجه المواطنين لتحسين مستوى المعيشة.



وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٢١ محضرًا تموينيًا بمركز ومدينة دمنهور، وتم ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحمل أختامًا مقلدة غير حقيقية ومذبوحة خارج المجازر بمحلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز البلدية عبارة عن " ٤٦ كجم لحوم بلدية بقري، وجاموسي غير صالحة للاستهلاك، و١٢ محضر مخالفات لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات ولعدم وجود ميزان معتمد.



وتمكنت الحملة من ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم بقرية تابعة لمركز حوش عيسى تحتوي على ٢٢٢ صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ١٥ كيلو سمك مجمد منتهية الصلاحية بإجمالي 3330 كيلو، و١٤٩ طبق فل دواجن مجمدة ٧ كيلو هياكل دواجن منتهية الصلاحية، ٢٨ طبق فل لحوم مفروم.



وبالمرور على الأسواق والمصانع والثلاجات تم ضبط ٦٥ كجم كبدة مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 60 كيلو كبدة مجمدة دون فواتير ومجهولة المصدر بمحل بيع مجمدات،١١٠ كراتين ملبن بإجمالي 600 كيلو بمصنع حلويات غير مرخص، ٣٠٠ كرتونة ويندوز.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وجار العرض على النيابة العامة.