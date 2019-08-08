الأهلي ينظم حملة تبرع بالدم لصالح مصابي الأورام

نظم النادي الأهلي، الخميس، حملة للتبرع بالدم لأعضاء النادي، وجميع لاعبي الفرق الرياضية تستمر حتى غدٍ الجمعة، وتشمل مقرات النادي في "الجزيرة" و"مدينة نصر" و"الشيخ زايد"، من أجل تقديم كافة سبل الدعم لجميع المصابين في الحادث الإرهابي الغاشم أمام معهد الأورام.



من ناحية أخرى، اعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب عقد اللاعبة البرازيلية باولا كاميلا، لتدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالأهلي بداية من الموسم الجديد.



ووافق المجلس على توريد أجهزة جديدة لتطوير قطاع الكرة الطائرة، لتسهيل إعداد فرق الطائرة بالنادي ومواصلة النجاحات على كافة الأصعدة المحلية والإفريقية، وبما يتناسب مع أحلام وطموحات أعضاء وجماهير النادي.