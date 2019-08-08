"نوافذ ثقافية" تعقد مؤتمرها السنوى الأول عن "الرواية وإشكالياتها"

تستعد مؤسسة نوافذ ثقافية، لعقد مؤتمرها السنوى الأول، المزمع عقده ديسمبر المقبل، بمدينة السويس، ويناقش المؤتمر الرواية وإشكالياتها.



وحددت المؤسسة محورا خاصا للمؤتمر تحت عنوان "السويس بعد 73 فى الرواية"، كنموذج للمدن العائدة من الحرب والتي يخيم على المنتج الروائى ما يسمى بكتابة الحرب، في محاولة لرصد التغيرات التى طرأت عليها وعلى المكان.



وتستقبل "نوافذ ثقافية" خلال الفترة المقبلة، إسهامات ومقترحات الباحثين والنقاد، الذين يسعون للمشاركة فى المؤتمر فى دورته الأولى.



جدير بالذكر أنه تم تدشين مؤسسة نوافذ في شهر فبراير الماضي، وامتد نشاطها طيلة الشهور الماضية في إقامة ورش وأمسيات لمناقشة عدد من الأعمال الأدبية من بينها مناقشة ديوان "سبع كلمات زرقاء" للشاعر أحمد عايد، وديوان "فقير مبشر بالجنة" للشاعر إبراهيم جمال الدين التونى، ورواية "حجر بيت خلاف" للروائى محمد على إبراهيم، وديوان "العادى ثائرا وشهيدا" للشاعر وائل فتحى.