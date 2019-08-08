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عالم

الجزائر: الإطار الدستورى هو الضمانة الأساسية للحفاظ على الدولة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:15 م
جريدة الدستور
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أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أن الإطار الدستوري هو الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة.

وقال الفريق قايد صالح في كلمة له، اليوم الخميس: إن مواقف الجيش ثابتة حول التمسك بالحل الدستوري، مشددًا على أن الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب وقت.

وأكد الفريق أنه لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، وقال إن "الجزائر القوية والمستقرة والآمنة، تزعج بعض الأطراف التي لا تبغي الخير لبلادنا، وهو ما يجعلها عرضة للطامعين والمغامرين الذين يحاولون عبثا عرقلة مسارها التطويري".

وقال رئيس الأركان الجزائري: "لدينا كقيادة عليا المعلومات المؤكدة حول هذه المخططات المعادية، التي سبق وأن حذرنا منها ومن مخاطرها وتهديداتها، والمخططات تستغل الوضع الراهن في بلادنا، لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث".

وأكد ضرورة التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، لأنه يعد الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، داعيًا إلى عدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه.

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