الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

جامعة أسيوط: المصروفات الدراسية لن تتجاوز 300 جنيهًا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:14 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي :
طباعة
ads
كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن البدء فى تنفيذ خطة عمل موسعة لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لضمان انطلاق العام الجامعي الجديد على نحو قوى ومنتظم.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط عن قرار إدارة الجامعة بعدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجديد عن المحددة فى العام الماضي، موضحا أن المصروفات الدراسية لاستخراج البطاقة الجامعية لن تتجاوز 300 جنيه كحد أقصى بكافة كليات الجامعة النظرية والعملية.

وشدد الدكتور طارق الجمال إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تنظم سداد الطلاب للرسوم الدراسية مع أول أيام العام الدراسي كشرط لدخول الحرم الجامعي والتي سوف تتضمن ولأول مرة هذا العام تحصيل كلا من مصروفات استخراج البطاقة الجامعية وكذلك رسوم المقررات الدراسية معا.

وأشار الجمال إلى التزام الجامعة بسداد كافة المصروفات الدراسية من صندوق التكافل للطلاب غير القادرين وممن يعانون من صعوبات اجتماعية شريطة سرعة التقدم لرعاية الشباب وتقديم طلب بذلك.
ونفا رئيس الجامعة أن يضار اى طالب من أبناء الجامعة بسبب ما قد يواجهه من عدم قدرة مالية على السداد فى ظل حرصه الكامل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبناء الجامعة من الطلاب وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم خلال حياتهم الجامعية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن ذلك النظام يصب فى مصلحة الطالب أولا كخطوة هامة فى مسيرة تطوير الخدمة التعليمية المقدمة داخل كليات جامعة أسيوط، والذى من شأنه كذلك تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الطالب وأسرته مع تعهد الجامعة بتوفير كتاب ورقى للمنهج الدراسي لمن يرغب من الطلاب وذلك بسعر رمزي لن يتجاوز 20 جنيه للكتاب الواحد مشيرًا إلى ان رسوم المقررات الجامعية للعام الجامعي الجديد بفصليه الدراسيين الأول والثانى والمحملة على اسطوانة مدمجة متوسط سعرها يتراوح من 190 إلى 300 جنيه.

وأشار إلى أنه حتى فى حالة رغبة الطالب فى الحصول على نسخ ورقية من المناهج الدراسية فلن يتجاوز السعر الإجمالى نصف سعر المقررات الدراسية الورقية فى الأعوام السابقة.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على اتخاذ إدارة الجامعة لكافة الاستعدادات اللازمة لتطبيق نظام المقررات الإلكترونية مع بداية العام الجامعى الجديد على نحو فاعل ومثمر وتخصيص أماكن ملائمة لاستذكار الطلاب وإجراء عمليات التجديد والصيانة اللازمة لها قبل بدء الدراسة فى سبتمبر المقبل مع تزويدها بأجهزة كمبيوتر متطورة لتلاءم احتياجات الطلاب وخاصة فى المكتبات ونادي الكمبيوتر وقاعات الاستذكار الهادئ ومعامل الحاسب الآلي بالمدينة الجامعية.

ونوه نائب رئيس جامعة أسيوط كذلك إلى بدء العمل بقطاع المدن الجامعية وإجراء ما يلزمه من أعمال إحلال وتجديد وصيانة تمهيدا لاستقبال الطلاب المغتربين والممتدة فترة تقديمهم للسكن بالمدينة الجامعية حتى منتصف أغسطس الجاري وذلك على الموقع الالكتروني المخصص لذلك، وعن رسوم المدينة الجامعية فى العام الجامعي الجديد أشار الدكتور شحاتة غريب الى أن الزيادة فى رسوم الإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية لن تتجاوز 25 جنيه فقط حيث من المقرر أن تصل إلى 250 جنيه بدلا من 225 جنيه والتى كانت مقررة العام الماضى فى كافة قطاع المدن الجامعية طلبة وطالبات بجامعة أسيوط.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجآت وفرص كبرى فى انتظار صاحب فوتوسيشن التخرج مع والدته

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الإفريقى

منذ ساعتين و 53 دقيقة

المتحدث العسكرى: تنفيذ تدريبات جوية ينتج عنها اختراق حاجز الصوت

منذ يوم

«تدنيس آيات الله».. حجاج يروون وقائع تحريف المصاحف بالحرم المكي

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

تعديلات جديدة على قانون التأمين الاجتماعي الشامل.. تعرف عليها

ستوديو

خاص.. "تعمل مش فاضي" جديد ياسمين نيازي بتوقيع الموسيقي مجدي سليم

رئيس الأركان الجزائري يؤكد تمسك الجيش بالحل الدستوري للأزمة السياسية بالبلاد

الليلة.. "ياسمينا" تغنى لأم كلثوم فى "رأى عام" مع عمرو عبدالحميد

تعرّف على الخريطة البرامجية لـ "الوطنية للإعلام" خلال عيد الأضحى

رياضة

الأهلي ينظم حملة تبرع بالدم لصالح مصابي الأورام

شتاينر: ليس هناك أي خطأ في قيادة ماجنوسن الدفاعية

جاسلى لا يمتلك إجابات لسبب ضعفه فى المجر

محاولة أخيرة من ريال مدريد لضم بوجبا

الرئيس نيوز

رسميا بالأسماء.. قائمة بأسماء الذين وصلت تبرعاتهم لمعهد الأورام

محلل: ما حدث في "عدن" يقوِّض جهود التحالف العربي

خاص.. المالية تتجه لتثبيت سعر ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات

السفير إيهاب فهمي: مصر لها السبق في معالجة الفكر المتطرف

منوعات

العراق يحبط السطو على منزل بـ500 مليون دينار عراقى

"ناسا" تؤجل خروج روادها إلى الفضاء

التغيرات المناخية: درجة حرارة الهواء ارتفعت ضعف المتوسط

اكتشاف قبرى زوجين يعود تاريخهما إلى 2789 عامًا بالصين

كشكول

بحضور قيادات الجامعة..طب بنين الأزهر تنظم احتفالية لتكريم عميد الكلية السابق

تعليم القاهرة تحتضن ختام المسابقة المؤهلة لـ يوسي ماس العالمية فى كمبوديا

تنبيهات هامة لمدير المدارس ببنها (صور)

محافظ الفيوم: يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

إسلام سياسي

بريطانيا تحقق في تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح

تعرّف على شخصية المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي زعيم داعش

غضب سلفي على وزارة الأوقاف رغم التصريح لبرهامي بالخطابة

قيادي إخواني: الفشل ينتظر "إخوان تونس" بعد ترشحهم للرئاسة


زيت وسكر

“الصحة”: إطلاق “موبايل أبليكيشن” مجاني لخدمة الحجاج المصريين

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُحذر من الاستمرار في ارتكاب مخالفات البناء

“التموين”: استبعاد ما يزيد عن 8 ملايين شخص من الدعم

لجنة انتخابات الأطباء تعلن قوائم المرشحين على التجديد النصفي في هذا الموعد

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
ماجد حبته
لن تسكت البنادق
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
المزيد

الثقافة

"نوافذ ثقافية" تعقد مؤتمرها السنوى الأول عن "الرواية وإشكالياتها"

إجراء انتخابات النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالقليوبية.. غدًا

الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفي عقب عيد الأضحى

استمرار فعاليات "صيف السويس 2" بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك