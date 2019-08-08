جامعة أسيوط: المصروفات الدراسية لن تتجاوز 300 جنيهًا

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن البدء فى تنفيذ خطة عمل موسعة لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لضمان انطلاق العام الجامعي الجديد على نحو قوى ومنتظم.



وأعلن رئيس جامعة أسيوط عن قرار إدارة الجامعة بعدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجديد عن المحددة فى العام الماضي، موضحا أن المصروفات الدراسية لاستخراج البطاقة الجامعية لن تتجاوز 300 جنيه كحد أقصى بكافة كليات الجامعة النظرية والعملية.



وشدد الدكتور طارق الجمال إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تنظم سداد الطلاب للرسوم الدراسية مع أول أيام العام الدراسي كشرط لدخول الحرم الجامعي والتي سوف تتضمن ولأول مرة هذا العام تحصيل كلا من مصروفات استخراج البطاقة الجامعية وكذلك رسوم المقررات الدراسية معا.



وأشار الجمال إلى التزام الجامعة بسداد كافة المصروفات الدراسية من صندوق التكافل للطلاب غير القادرين وممن يعانون من صعوبات اجتماعية شريطة سرعة التقدم لرعاية الشباب وتقديم طلب بذلك.

ونفا رئيس الجامعة أن يضار اى طالب من أبناء الجامعة بسبب ما قد يواجهه من عدم قدرة مالية على السداد فى ظل حرصه الكامل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبناء الجامعة من الطلاب وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم خلال حياتهم الجامعية.



وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن ذلك النظام يصب فى مصلحة الطالب أولا كخطوة هامة فى مسيرة تطوير الخدمة التعليمية المقدمة داخل كليات جامعة أسيوط، والذى من شأنه كذلك تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الطالب وأسرته مع تعهد الجامعة بتوفير كتاب ورقى للمنهج الدراسي لمن يرغب من الطلاب وذلك بسعر رمزي لن يتجاوز 20 جنيه للكتاب الواحد مشيرًا إلى ان رسوم المقررات الجامعية للعام الجامعي الجديد بفصليه الدراسيين الأول والثانى والمحملة على اسطوانة مدمجة متوسط سعرها يتراوح من 190 إلى 300 جنيه.



وأشار إلى أنه حتى فى حالة رغبة الطالب فى الحصول على نسخ ورقية من المناهج الدراسية فلن يتجاوز السعر الإجمالى نصف سعر المقررات الدراسية الورقية فى الأعوام السابقة.



وأضاف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على اتخاذ إدارة الجامعة لكافة الاستعدادات اللازمة لتطبيق نظام المقررات الإلكترونية مع بداية العام الجامعى الجديد على نحو فاعل ومثمر وتخصيص أماكن ملائمة لاستذكار الطلاب وإجراء عمليات التجديد والصيانة اللازمة لها قبل بدء الدراسة فى سبتمبر المقبل مع تزويدها بأجهزة كمبيوتر متطورة لتلاءم احتياجات الطلاب وخاصة فى المكتبات ونادي الكمبيوتر وقاعات الاستذكار الهادئ ومعامل الحاسب الآلي بالمدينة الجامعية.



ونوه نائب رئيس جامعة أسيوط كذلك إلى بدء العمل بقطاع المدن الجامعية وإجراء ما يلزمه من أعمال إحلال وتجديد وصيانة تمهيدا لاستقبال الطلاب المغتربين والممتدة فترة تقديمهم للسكن بالمدينة الجامعية حتى منتصف أغسطس الجاري وذلك على الموقع الالكتروني المخصص لذلك، وعن رسوم المدينة الجامعية فى العام الجامعي الجديد أشار الدكتور شحاتة غريب الى أن الزيادة فى رسوم الإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية لن تتجاوز 25 جنيه فقط حيث من المقرر أن تصل إلى 250 جنيه بدلا من 225 جنيه والتى كانت مقررة العام الماضى فى كافة قطاع المدن الجامعية طلبة وطالبات بجامعة أسيوط.