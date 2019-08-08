حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر بقيادة اللواء محمد صحصاح، حملة إزالات مكبرة بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية واسترداد قطعة من أراضى الدولة بالبياضية، وذلك على مساحة 4550 مترًا مربعًا بقرية الحبيل التابعة لمركز البياضية.



قاد الحملة وكيل أول وزارة محمد صحصاح، رئيس مركز البياضية، بالتنسيق مع مسئولى الإدارة الزراعية بالبياضية، وكل الأجهزة الأمنية المعنية.



وأكد صحيح أن حملات إزالة التعديات سوف تظل مستمرة، وذلك حتى يتسنى للدولة استرجاع كل أراضيها، والحفاظ على الرقعة الزراعية من الزحف العمراني، وذلك من خلال التصدي للمخالفين من ملاك الأراضي الزراعية.







